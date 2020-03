De uitvaart van de Kortrijkse belleman Peter Caesens zal plaatsvinden op woensdag 11 maart om 9u30 in het crematorium Uitzicht. Er wordt onder meer een hulde voorzien vanuit de gilde van bellemannen.

De 57-jarige Caesens, een bibliotheekmedewerker van stad Kortrijk en fervent boekenverzamelaar, kwam gisteren om het leven in een brand. Hij werd eerst als vermist opgegeven, maar werd later op de dag in het puin van zijn rijwoning aangetroffen.

