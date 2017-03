Het slachtoffer was zwaargewond. De bikers probeerden hem te reanimeren, maar de man is ondertussen overleden. Volgens het parket gaat het wellicht om een gewelddadig overlijden, want het slachtoffer had een schotwonde in het hoofd. Het parket laat vandaag een autopsie uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen. Ook langs het jaagpad wordt een sporenonderzoek uitgevoerd.

