Overleden rapper Coolio gaf laatste Belgische optreden in Oostkamp

De overleden Amerikaanse rapper Coolio (59) heeft zijn laatste Belgische optreden van de zomer gegeven op Parkpop in Oostkamp. "Eerst was het contact moeilijk maar uiteindelijk zagen we een magisch optreden", zo vertelde programmator Dries Lescouhier vanmorgen op radiozender Joe.

De Amerikaanse rapper Coolio stierf woensdag in Los Angeles. De artiest had in de jaren negentig een wereldhit met 'Gangsta's Paradise'.

Laatste optreden op West-Vlaamse bodem

Zijn laatste Belgische concert speelde Coolio dus in West-Vlaanderen en niet in één of andere grote concertzaal. Een maand geleden op 21 augustus stond hij op het gratis festival Parkpop in Oostkamp.

"Maar het management van de artiest dacht dat wij Parkpop in het Nederlandse Den Haag waren. Een festival dat wel 100.000 bezoekers lokt.", vertelde programmator Dries Lescouhier vanmorgen op radiozender Joe.

"Niet zoals verwacht"

Het eerste contact was koel want de locatie was niet zoals verwacht.

“Hij was zeer koel en afstandelijk. Onze backstage is natuurlijk niet echt VIP, het is een parochiezaal. Niet wat hij verwacht had.” Dus trokken Coolio en de zijnen zich terug op hotel. “Plots kreeg ik een sms waarin ze vroegen hoe laat ze moesten optreden. ‘19u’, stuurde ik terug.

Daarop antwoordden ze: ‘Oké, dan treden we op van 19u tot 19u20.’ Twintig minuutjes, en dat voor een headliner die we drie jaar eerder voor 75 minuten hadden geboekt. Je wil niet weten wat dat doet met een organisator. Mijn hart brak", vertelde Dries aan radiozender Joe.

"Magisch optreden"

Uiteindelijk gebeurde iets "magisch op het podium", vertelde Dries.

“Na de show kwam Coolio tegen mij zeggen dat het een van de beste shows was die hij ooit had gespeeld. ‘Waarom?’, vroeg ik. Omdat er zoveel kinderen aanwezig waren, vertelde hij.

Hij was zo positief verrast dat er zoveel kinderen mee stonden te dansen op zijn muziek. Hij heeft er zelfs zo’n twintig à dertig mee op het podium laten meedansen. Het maakte hem wel emotioneel dat die generatie, helemaal aan de andere kant van de wereld, zo enthousiast was. Hij vond het merkwaardig en mooi.”