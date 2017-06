Overleden vissers herdacht in Nieuwpoort

Het is traditie in Nieuwpoort. Op pinkstermaandag worden de vissers herdacht. Zeevisser blijft een job met heel wat risico's en gevaren. Eind vorig jaar kwamen bij de ramp met de ZEEBRUGGE 582 ASSANAT twee opvarenden om. Zij werden vandaag herdacht.

Vooraf werd de Nieuwpoortse vloot gezegend voor goede vangsten en een behouden jaar. Vorig jaar steeg de visaanvoer in Nieuwpoort met ruim 40% in vergelijking met 2015. Opvallend daarbij is de grote inbreng van de kleinschalig visserij. Dat zijn vaartuigjes kleiner dan twaalf meter die nu nog varen met een Nederlandse licentie. Want volgens de wet kunnen die boten niet onder Belgische vlag varen. Minister van Visserij Joke Schauvliege werkt eraan. "We hebben een werkgroep opgestart om dit knelpunt aan te pakken", zegt Schauvliege. "Het gaat om kleinschalig boten waar op een meer natuurlijke wijze wordt gevist. Dat gebeurt nu inderdaad onder Nederlandse vlag dat kan niet de bedoeling zijn. Er is ook een toekomst voor dit soort visserij. Bijvoorbeeld in delen van de Noordzee waar de natuur beschermd is. Grotere schepen zullen daar niet meer kunnen vissen."