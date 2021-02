Overleg rond overvolle treinen verloopt stroef

Gisteren trokken gouverneur Carl Decaluwe en de burgemeester van Oostende Bart Tommelein nog maar eens aan de alarmbel omdat de treinen overvol zaten.



"Iedereen die er moest zijn, was aanwezig, maar de vergadering verliep stroef", aldus de gouverneur. Hij pleitte opnieuw voor een aanmeldingssysteem voor de treinen. Woensdag waren er opnieuw problemen met drukte op de treinen richting kust. De kustburgemeesters Bart Tommelein van Oostende, Daphné Dumery van Blankenberge en de gouverneur pleitten daarom opnieuw voor oplossingen.

"We hebben opnieuw betere communicatie en meer overleg geopperd. Ook het aanmeldingssysteem blijft uit. In mei vorig jaar is mij de belofte gedaan dat dat systeem er in september ging komen. Het is februari en het systeem is er nog niet", aldus Decaluwé. Concrete plannen zijn er voorlopig niet gemaakt. "Ze hebben ons beloofd om op korte termijn een antwoord te geven. Voor ons is dit het overleg van de laatste kans. De kans is er nog, maar dan moet er iets ondernomen worden."

