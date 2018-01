Overleg snelwegparkings: transportbond ontgoocheld

Minister van Binnenlandse Zaken overlegt vandaag over de problemen met vluchtelingen op snelwegparkings. De socialistische transportbond betreurt dat ze daar niet op is uitgenodigd.

“Wij hebben het gebrek aan veiligheid op de parkings in 2007 al aangekaart, en hebben dat sindsdien al een paar keer gedaan,” zegt Frank Moreels van de transportbond. “Wij vragen al tien jaar om meer veiligheid, en zeggen al jaren dat die onvoldoende en oncomfortabel is.” Uit onderzoek van de vakbond voelt meer dan de helft van de vrachtwagenchauffeurs zich onveilig op snelwegparkings.

Meer nachtelijke politiepatrouilles

De permanente sluiting van de parking in Westkerke noemt Moreels een pleister op een houten been: “Het probleem is daarmee niet opgelost. Er is nood aan meer bewaakte vrachtwagenparkings, zoals in Wetteren.” De bond vraagt ook betere inzet van veiligheidscamera’s en meer politiepatrouilles ’s nachts.

Vorige week nog noemde burgemeester Ignace Dereeper van Oudenburg de nieuwe omheining rond de snelwegparking van Westkerke “zo lek als een zeef”.