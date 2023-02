Overleg tussen vakbonden en directie Balta start

De vakbonden en directie van tapijtenmaker Balta in Sint-Baafs-Vijve zitten maandagnamiddag een eerste keer samen nadat vorige week bekend was geraakt dat de firma een deel van de productie naar het Verenigd Koninkrijk wil verhuizen. Daarmee komen 295 banen op de helling te staan.

Het gaat om de eerste vergadering van de zogenaamde informatie- en consultatiefase.

De vakbonden waren erg verrast over de omvang van de ontslagronde. "We wisten wel dat er iets ging gebeuren, maar iets van die grootteorde hadden we niet verwacht", zegt Renilde Rommens van ACV. "Een eerste stap in het overleg is om cijfers op te vragen en te informeren naar de toekomstplannen van de directie. Uiteraard hopen we ook om het aantal ontslagen drastisch te beperken."

Het nieuws werd afgelopen woensdag bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Volgens de tapijtproducent is het in België niet langer rendabel om kamerbreed tapijt te maken.