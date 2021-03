Overleg volle treinen naar zee op ramkoers: gouverneur stelt minister in gebreke

Gouverneur Carl Decaluwé stelt minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in gebreke. "Vervoersmaatschappij NMBS en het kabinet nemen geen verantwoordelijkheid in het probleem rond de drukte op de treinen, veelal richting kust."

De gouverneur had overleg met minister Gilkinet en met de NMBS, over de drukte en veiligheid op treinen. Maar dat overleg draait op niets uit. "Het was opnieuw geen constructief overleg," zegt Decaluwé. "Op geen enkele van de knelpunten of bezorgdheden kon de NMBS antwoorden. Zo zijn wij al een jaar lang dezelfde discussie aan het voeren zonder enige oplossing."

Daarom stelt de gouverneur nu minister van Mobiliteit Gilkinet in gebreke. "Ook het kabinet-Mobiliteit neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Als er niet wordt gereageerd op de ingebrekestelling, ligt de weg naar de Raad van State nog steeds open. Ook het sluiten van stations behoort tot te mogelijkheden."

Steun van kustburgemeesters

Ook burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) staat achter de ingebrekestelling. "De verstrenging van het Overlegcomité met betrekking tot de treinen was een stap in de goede richting, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe NMBS dat praktisch gaat aanpakken."

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) wil een brief schrijven naar NMBS. "Een herhaling van de situatie van eind februari is ontoelaatbaar. Als er opnieuw geen of onvoldoende maatregelen worden genomen, zal ik als burgemeester doen wat ik moet doen. Toch hoop ik dat ik me niet zal moeten wenden tot juridische gevechten. Ik roep NMBS op om haar verantwoordelijkheid te nemen."

"laatste kans al lang voorbij"

Woensdag staat nog een overleg met NMBS gepland. "Het overleg van de laatste kans is al een paar keer gepasseerd, dus we zijn genoodzaakt verdere stappen te nemen. Ik vind het erg dat het zo ver moet komen", zegt Decaluwé.

