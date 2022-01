Overlegcomité: coronabarometer onder de loep

Vrijdagmiddag buigt het Overlegcomité zich voor een zoveelste keer over de langverwachte coronabarometer. De vergadering wordt "een belangrijk moment voor alle regeringen van het land", klonk het donderdag in de Kamer.

De coronabarometer lag de afgelopen twee jaar al verschillende keren op het bord van de federale regering en de deelstaatregeringen in het Overlegcomité. Zo'n barometer moet bepaalde epidemiologische drempels koppelen aan een kleurcode, die dan weer gekoppeld is aan een aantal mogelijke maatregelen. Zo zou er meer voorspelbaarheid in het beleid moeten kunnen komen.

"Weinig ruimte voor compromis"

Hoewel coronacommissaris Pedro Facon in het najaar van 2020 al een versie klaar had, raakte het instrument niet verder dan de tekentafel. De coronamaatregelen zijn altijd een politiek gegeven, en een barometer die ze haast automatisch invoert aan de hand van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames liet mogelijk te weinig ruimte voor het compromis, was de vrees. De barometer verdween stilaan naar de achtergrond van de discussies. Eind vorig jaar werd het instrument echter nieuw leven in geblazen.

De kritiek vanuit onder meer de cultuursector en de sportwereld na de laatste paar Overlegcomités, is daar mogelijk niet vreemd aan. Ook al zijn heel veel sectoren onderhevig aan coronamaatregelen, de horeca, de sport en de cultuur hebben meer voorspelbaarheid nodig om zich te organiseren, gaf premier Alexander De Croo donderdag aan in de Kamer. De barometer is dan ook op die drie sectoren gericht. Het instrument zal aangeven in welke fase van de pandemie het land zich bevindt, en koppelt daar dan regels aan, zei de eerste minister. Dat gaat onder meer ook om maatregelen rond ventilatie. Hoe dan ook gaat het niet om een automatisme en blijft er ruimte voor de politiek om te overleggen, benadrukten verschillende politici de afgelopen weken al.

Uur van de waarheid

Daarnaast zal de barometer volgens De Croo rekening houden met de proportionaliteit van de maatregelen. "Vandaag ligt het plafond op 200 bezoekers voor een binnenactiviteit, maar er is een verschil naargelang de grootte van de zaal." Het gebrek aan proportionaliteit in het beleid was de afgelopen weken een van de grote punten van kritiek vanuit de cultuur- en evenementensector en ook Vlaams minister-president Jan Jambon klopte eerder deze week op die nagel.

Premier De Croo overlegde de afgelopen weken al verschillende keren met de ministers-presidenten van de deelstaten, en liet donderdag in de Kamer alvast uitschijnen dat het uur van de waarheid voor de coronabarometer stilaan is aangebroken. "Morgen zal een belangrijk moment zijn voor alle regeringen van het land, om aan te tonen dat we al die kennis die we hebben opgedaan, kunnen bundelen."

Het Overlegcomité begint om 13 uur in en vindt plaats in het Egmontpaleis. Nadien volgt een persconferentie.