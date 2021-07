Overlegcomité: Covid Safe Ticket en strengere controles

Om vijf uur heeft het Overlegcomité een persconferentie gegeven over de nieuwe maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Er komen niet meteen zware versoepelingen of restricties aan. Er is sprake van de invoering van een Covid Safe Ticket voor grotere evenementen vanaf 1500 mensen. Zo'n attest zegt of je volledig gevaccineerd bent, de ziekte hebt doorgemaakt of een negatieve test hebt ondergaan. Organisatoren kunnen die invoeren vanaf 13 augustus voor evenementen in de buitenlucht en vanaf 1 september binnen. Ze zijn dat evenwel niet verplicht. Op evenementen van organisatoren die daar niet voor kiezen, blijven de regels rond mondmaskers en social distancing van kracht. De organisatoren van het alternatieve Labadouxfestival in Ingelmunster zijn alvast blij met deze maatregel.

Strengere controles

Ook de controles op terugkerende reizigers die uit een rode zone terugkeren en in isolatie of quarantaine moeten gaan zouden strenger worden, zeker in de luchthavens en de treinstations.