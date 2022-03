Overlegcomité: naar code geel of zelfs geen barometer meer?

Vanmiddag buigen de federale regering en de deelstaten zich nog eens over de coronamaatregelen in het Overlegcomité. Dat er forse versoepelingen zitten aan te komen, lijkt een zekerheid.

Het Overlegcomité besliste op 11 februari om over te schakelen naar code oranje in de coronabarometer, vandaag wordt dat mogelijk code geel. De coronacijfers evolueren in elk geval al een hele tijd in de goede richting.

In code geel verdwijnt de coronapas in de schuif. Capaciteitsbeperkingen voor evenementen binnen en buiten zijn niet meer aan de orde en ook het mondmasker verdwijnt naar de achtergrond, al wordt op veel plaatsen nog een FFP2-masker aangeraden voor wie kwetsbaar is. De coronabarometer geldt in principe ook niet voor het onderwijs of het openbaar vervoer, dus daarover moet afzonderlijk worden beslist. Premier Alexander De Croo liet vorige week in het parlement alvast uitschijnen dat kinderen binnenkort terug zonder mondmasker naar school moeten kunnen.

Mogelijk gaat de barometer helemaal op de schop. In dat geval verdwijnen alle coronamaatregelen voor onbepaalde duur naar de achtergrond.