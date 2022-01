Overlegcomité: omikron op tafel, wat nog?

Uit lekken in de media blijkt dat de experts van de GEMS in hun advies wel een aantal kleinere verstrengingen bepleiten. Zo suggereren ze een halvering van de capaciteit op het openbaar vervoer en het tijdelijk schrappen van de wekelijkse terugkeerdag op het werk. Maar de politiek heeft weinig voeling met deze adviezen. Dus de kans is groot dat die er niet komen.

Terwijl ook in het onderwijs de quarantaineregels voor klassen versoepeld worden - quarantaine vanaf vier besmettingen in plaats van twee - leggen de experts ook voor het onderwijs opnieuw de klemtoon op het belang van mondmaskers, ventilatie en bubbels. Samen met de uitrol van het vaccin voor kinderen moet dit regime vermijden dat de vijfde golf wordt aangejaagd vanop de schoolbanken en de speelplaats.

Nieuw schakelplan voor vrijetijdssectoren

Eind vorig jaar moest het Overlegcomité onder druk van de Raad van State de sluiting van de cultuursector terugdraaien. En terwijl het overleg op het Egmontpaleis zijn gang gaat, buigt het rechtscollege zich ook over de klachten van de bowling- en snookerzalen. Tegen die achtergrond beraadt het Overlegcomité zich donderdag een eerste keer over een nieuw schakelplan.

Het plan zou uitgaan van een aantal drempels voor evenementen met publiek, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen, maar ook met de status van het publiek (zittend of staand) en de specifieke kenmerken van de zalen en andere plaatsen waar evenementen plaatsvinden. Een en ander vereist nog meer schaafwerk en overleg, maar de bedoeling is dat op het tweede Overlegcomité van midden januari een concreter plan op tafel wordt gelegd.

Maximale fase van epidemie

Volgens het project van de epidemische barometer bevindt België zich in het maximale stadium op een schaal van drie risiconiveaus. Dat schrijven La Libre Belgique en L'Echo donderdag. Het document zal als basis dienen voor de besprekingen van het Overlegcomité.

De niveaus worden voorgesteld door coronacommissaris Pedro Facon. De conceptbarometer zou duidelijke mijlpalen moeten aangeven voor de maatregelen die moeten worden genomen om de epidemie in te dammen. Volgens het model dat momenteel op tafel ligt en met de laatste cijfers van Sciensano is de derde fase van het risiconiveau bereikt.

Niveau 1 gaat uit van minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag en minder dan 300 bedden op de intensieve zorg. Niveau 2 wordt geactiveerd tussen de 65 en 149 opnames per dag en tot 500 bedden op intensive care. Bij overschrijding van deze cijfers wordt niveau 3 geactiveerd, wat overeenkomt met de huidige situatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten, en tussen activiteiten: zittend en passief publiek (theater of bioscoop), zittend en actief publiek (zaalvoetbal of wedstrijd in eerste klasse) of actief publiek (dansen binnen of festival buiten). De maatregelen worden gekoppeld aan het soort activiteiten en het niveau van het virus, zoals verplichte ventilatie, een coronapas of het beperken van het aantal bezoekers.