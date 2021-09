Overlegcomité: wat ligt er op tafel?

Terwijl veel strenge coronaregels al een tijdje niet meer van toepassing zijn - denk aan het sluitingsuur in de horeca of de beperkingen op bijeenkomsten thuis - blijft de mondmaskerplicht onder meer in winkels en op het openbaar vervoer nog vaste prik. Maar de roep om daar stilaan van af te stappen klinkt de laatste dagen steeds luider.

Premier Alexander De Croo loste afgelopen weekend al een schot voor de boeg: de tijd voor een versoepeling van de mondmaskerplicht is rijp, suggereerde hij, al zijn mondmaskers mogelijk wél nog nodig op het openbaar vervoer of op andere plaatsen met een slechte ventilatie. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zich al in die zin uit. Maar expertengroep Gems staat op de rem. "Het dragen van een mondmasker blijft cruciaal voor essentiële indooractiviteiten waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen elkaar kunnen ontmoeten", klinkt het in het advies van infectiologe Erika Vlieghe en co. Ook in openlucht beveelt de Gems nog een mondmasker aan, als mensen erg dicht bij elkaar staan.

Compromis?

Mogelijk komt er een compromis uit de bus, waarbij de mondmaskerregels nog een maand dezelfde blijven om daarna indien mogelijk bij te sturen. Een andere piste zou zijn om de redenering om te draaien: mondmaskers zouden dan niet langer verplicht zijn, met uitzondering van enkele locaties en situaties, zoals het openbaar vervoer.

Nachtclubs

Ook over de heropening van de nachtclubs wordt straks allicht een rondje gediscussieerd. Dat die op 1 oktober kunnen heropenen ligt min of meer vast, maar over de omkaderende maatregelen zijn naar verluidt nog geen concrete afspraken.

Het Overlegcomité komt vanaf 14 uur bijeen. Nadien volgt naar alle waarschijnlijkheid een persconferentie.