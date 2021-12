Overlegcomité: wat ligt op tafel?

Wat ligt er allicht op tafel?

meer. De plechtigheid zelf kan nog, het avondfeest niet meer. Ook andere plechtigheden zoals begrafenissen en andere religieuze ceremonies kunnen, met maximum 200 man. En er is mogelijk een stok achter de deur. Als de cijfers plots weer enkele dagen na elkaar de hoogte ingaan, is er een soort noodschakelaar, die het overlegcomité snel kan activeren. Mogelijke extra verstrengingen zijn dan de sluiting van de horeca en het verbieden van alle evenementen.

De verschillende regeringen in ons land komen samen vanaf 14 uur, tegen vanavond weten we waar we de komende tijd aan toe zijn.