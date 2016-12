Overlevende gekapseisd schip getuigt

De Zeebrugge 582 kapseisde dinsdagnacht voor de kust van Engeland. Johny Ronsijn uit Ichtegem is de enige van de drie opvarenden die het kan navertellen. Voor hem is de nachtmerrie voorbij.

Hij dobberde 12 uur op de romp van het gekapseisde visserschip. Toen werd hij gered door de Britse kustwacht. Hij is intussen thuis in Ichtegem en doet zijn relaas over de schipbreuk. “Het gaat goed en niet goed. Ik ben collega’s verloren. Het is een feest als je thuis bent maar aan de andere kant is het twee mensen verliezen. Met drie vertrekken is normaal met drie terug komen. Daar zijn geen woorden voor: als je op een schip bent, zijn dat je ‘moaten’. “

Dinsdagnacht rond 23 uur verdween het vissersschip van de radar. Het vissen zat er op en het net werd binnengehaald. “Wat er toen precies gebeurd is, weet ik niet. Het was in drie tellen gebeurd. Onbeschrijfelijk gigantisch rap. Ik ben in het water gesprongen, de anderen waarschijnlijk ook. Ik heb met mijn mes mijn visserspak afgesneden, want dat liep vol met water. Ik kwam weer boven, ik wist niet meer waar ik was maar gelukkig bleven de lampen op het schip branden onder water. Zo vond ik het vaartuig terug.”

Johny Ronsijn slaagde erin om langs de achtersteven en via het roer op de romp te klauteren. “En dan maar hopen dat ze je komen redden.”

Wat uiteindelijk gebeurd is, na 12 uur. Voor een andere opvarende liep het slechter af, ook hij werd gevonden maar hij overleed later in het ziekenhuis. De derde opvarende is als vermist opgegeven.