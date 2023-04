Overlijden Bossuyt: "Gerespecteerd dossierkenner en politiek zwaargewicht"

“Gilbert was decennia lang een politiek zwaargewicht: hier lokaal in Menen, maar ook nationaal als parlementair. Onder zijn collega’s was hij gekend als een zeer gerespecteerd dossierkenner. Als socialist en zoon uit een kroostrijk gezin was zijn politieke lijn heel duidelijk: in onze samenleving moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien. Het beleid moet het brede kader scheppen waarin dat mogelijk is.”

Gilbert Bossuyt was doctor in de rechten en startte zijn uitzonderlijke politieke loopbaan in 1971 als gemeenteraadslid. Dat bleef hij tot en met 2012. “Van die 42 jaar was hij maar liefst 18 jaar burgemeester van onze grensstad. Zijn Ministerschap betekende voor Menen de tunnel van de Expresweg, onder de Kortrijkstraat, en de aanleg van de rotonde La Palma aan de grensovergang.” (lees verder onder de foto)

"Na zijn politieke loopbaan genoot hij als familieman van de kleine dingen des levens. Helaas zorgde ziekte de voorbije jaren voor een schaduw, de strijd tegen die ziekte verloor Gilbert nu. Mijn gedachten gaan naar zijn familie, wie ik veel sterkte toewens."

Renaat Landuyt: "In korte tijd veel gedaan voor de provincie"

Renaat Landuyt was samen met Bossuyt minister in de regering Somers (10 juni 2003 - 20 juli 2004): "Met Gilbert samenwerken was een plezier. Met hem discussiëren niet altijd. Hij had een bulderstem waarmee hij ferm kon lachen maar waarmee hij ook ferm kwaad kon zijn. Het was een sympathieke collega die snel heeft moeten inspringen, en zich heel snel gepositioneerd heeft als één van de meest verdraagzame ministers van de equipe. Hij had iets van een oude vakbondsman in zich: leiderschap moet gevolgd worden. Maar hij was er ook altijd voor te vinden om plezier te maken. Hij kon heel goed werk en plezier combineren. Een heel aimabele man. En ik beken schuld: wij hebben samen, voor dat laatste jaar, nog extra openbare werken voor West-Vlaanderen in de wacht kunnen slepen. In één jaar tijd is hij heel nuttig geweest voor onze provincie."

Bekijk ook: