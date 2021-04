Overlijden Janna Rommel-Opstaele: "Ze was een straffe madam"

Ze is gisteren overleden. Ze was net 64 jaar en overleed na twee jaar ziekte. Oud-burgemeester en partijgenoot Michel Landuyt heeft de politieke carriere van Janna op de voet gevolgd. Hij was het die haar oorspronkelijk warm maakte voor de gemeentepolitiek. "Ik heb haar in 1994 gevraagd om bij ons op de lijst te staan. Het was onmiddellijk een schot in de roos. Het was een straffe madam", zegt hij.

Politieke tegenstanders

Janna was in Middelkerke een politica die heel close was met de bevolking. Ze werd ook een stemmenkanon. in de laatste legislatuur botste ze hard op de oppositie van de huidige burgemeester Jean-Marie Dedecker. Ook hij reageert met respect en medeleven op het overlijden. "We waren politieke tegenstanders in de arena, maar puur menselijk gezien kon ik wel met haar door een deur", zegt hij. "Ze was een volksfiguur. Ze is hier 25 jaar aan de macht geweest. Ze heeft hier ook het gezicht van de gemeente bepaald. Ook daarvoor mijn respect".

