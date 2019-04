Overlijden peuter van twee: assisenzaak start

In Brugge is de volksjury samengesteld voor het assisenproces rond de dood van Elly B, een twee en een half jaar oude peuter, twee jaar geleden. De toenmalige partner van de mama van het meisje, de 31-jarige Kenneth S. uit Menen, staat er terecht voor doodslag.

Hij zou op 20 november 2017 in Menen rake klappen hebben uitgedeeld aan de dochter van zijn vriendin. Elly bezweek twee dagen later aan ernstige bloedingen in de buik.

De beschuldigde staat terecht voor doodslag, maar hij ontkent dat hij de dochter van zijn ex-vriendin om het leven wilde brengen. Daar tegenover staat dat kort voor haar dood er op school bij Elly ook al verwondingen waren vastgesteld. En Kenneth S. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al meerdere veroordelingen op voor partnergeweld.

Het eigenlijke assisenproces start nu vrijdag.