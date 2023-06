Overslagcentrum aan kanaal moet 25.000 vrachtwagens van de weg halen

Familiebedrijf Laebens Logistics in Zwevegem is bezig met de bouw van een overslagcentrum aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Voor de laatste fase zal het jaagpad twee weken afgesloten zijn.

Het jaagpad in Zwevegem is nu dus twee weken permanent onderbroken omdat familiebedrijf Laebens Logistics een overslagcentrum bouwt, een investering van 14 miljoen euro. Niek Avet: “Het is vooral voor trafiek tussen de Antwerpse haven en de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het eerst jaar mikken wij op 20.000 tot 25.000 vrachtwagenritten tussen Antwerpen en onze regio. We zijn ook al bezig om nog verder te gaan. Bij verschillende klanten hebben wij een elektrisch schip aangeboden zodat het transport via het water nog duurzamer kan verlopen.”

(lees verder onder de foto)

Eens de overslag operationeel zullen fietsers en wandelaars dagelijks af en toe een ommetje moeten doen. Dat zorgde al voor reacties op sociale media, maar bedoeling is dat het goed aangeduid is. Buurtbewoner Claude Sablain (bij de aanpasbare wegwijzer op de foto hieronder): heeft er geen problemen mee: “Ik wil er toch even op wijzen dat ook voorbij de sluis het fietsverkeer al verplicht is om naar de andere oever te gaan in de kanaalzone in Harelbeke. Aan de andere kant van de oever ligt ook een mooi afgesloten fietspad. Het Guldensporenpad is hier ook maar 200 meter vandaan. Ik denk wel dat er voor fietsers alternatieven zijn.