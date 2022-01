'Overstem': het enige koor in Vlaanderen... zonder stembanden

Zonder stembanden toch nog zingen: het kan wel degelijk, bewijst Anne Aelvoet uit Zandvoorde bij Oostende. Ze zingt niet alleen thuis, maar ook in een koor voor mensen zonder stembanden, het enige in Vlaanderen.

Ze is één van de vijf koorleden van ‘Overstem’. Maar door complicaties aan haar stemband-prothese dreigt Anne helemaal niet meer te kunnen praten of zingen.

Anne Aelvoet heeft al sinds haar dertiende problemen met haar stembanden. Vijf jaar geleden maakten haar echte stembanden plaats voor een stemprothese. Maar zelfs zingen lukt nog. "Zoals jullie zingen moeten wij op een knopje duwen en is dat een heel ander geluid. Dat is eigenlijk een spoeltje dat een verbinding maakt van luchtweg naar slokdarm. En van het moment dat wij daar op duwen, kunnen we daar lucht laten doorvloeien."

Spieren verzwakken

Anne zingt niet alleen thuis maar ook bij ‘Overstem’, een koor met vijf mensen zonder stembanden. Het enige in Vlaanderen waar ze met een stemprothese zingen. Maar het gaat bergaf. Haar spieren in de slokdarm en luchtpijp worden zwakker en de kans bestaat dat ze haar stemprothese moet laten weghalen.

"In het begin, als ik begon te praten kon ik heel snel zingen en kon ik een volledige toonladder aan. Dat lukt niet meer. Maar je hoort toch wel dat het op en af gaat. Je hebt ook nog intonatie in je stem en dat doe je door volume te geven."