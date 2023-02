Overstromingen als die van 1953 nog altijd mogelijk

Als het vandaag stormt zoals in 1953 (zie artikel: 8 doden in Oostende: watersnood van 70 jaar geleden trof ook onze kust), dan krijgen we opnieuw te kampen met zware overstromingen. Dat zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Er zijn al heel wat werken uitgevoerd om onze kust te beschermen, maar het risico op overstromingen blijft, vooral in de havens.

Vorig jaar is er aan onze stranden bijna anderhalf miljoen kubieke meter zand opgespoten. Er is meer dan 10.000 vierkante meter helmgras aangeplant. En er zijn stormmuren gebouwd op de dijken. Maar dat alles houdt het water bij een zware storm in combinatie met springtij niet tegen. Steve Timmermans : Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: "Ik denk dat we op vandaag al behoorlijk gewerkt hebben aan de aan de veiligheid tegen overstroming vanuit zee. Maar dat een gelijkaardige storm toch zou zorgen voor een overstroming van het polderlandschap en van de verschillende havens aan de kust."

Sinds 2011 is er het Masterplan Kustveiligheid. Een hele resem maatregelen moet onze kust beschermen tegen een storm die één keer om de 1.000 jaar kan voorkomen. Het plan houdt ook rekening met de stijging van de zeespiegel.

