Overstromingen: "Ook Vlaanderen moet zich buigen over waterziek gebied"

De overstromingsgebieden in bijvoorbeeld Roesbrugge lagen deze namiddag ook op tafel in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

De partij Groen wil zo snel mogelijk de 235 zogenaamde signaalgebieden erkennen als watergevoelige openruimte gebieden."Dat zijn plekken waar overstromingsgevaar dreigt en waar je dus niet meer zou mogen bouwen. Nu kent de regering nog teveel vergunningen toe aan projecten in die watergevoelige zones." zegt parlementslid Mieke Schauvliege en ze haalt het voorbeeld uit Roesbrugge aan, waar bouwgrond volledig onder water staat. " De urgentie om in die signaalgebieden acties te ondernemen is bjizonder groot.

Maar het voorstel om nú acties te ondernemen in die signaalgebieden vindt geen eensgezindheid tussen de partijen. De meerderheid wil toch nog wachten op het wettelijk kader.