Er komt een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Collievijverbeek in de Zilverbergstraat in Roeselare. De werken zullen normaal gezien nog deze zomer starten.

Het gebied zal 20.00 m3 water kunnen bufferen. De aanleg past in het Actieplan Water dat samen met de provincie wordt uitgerold. Dat plan is opgesteld na de zware wateroverlast in 2016 en wil Roeselare daar in de toekomst zo veel als mogelijk tegen wapenen.

In droge periodes zal het bufferbekken dienst doen als watercaptatiepunt voor land- en tuinbouwers.

