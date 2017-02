Overvaller dankbaar dat hij naar gevangenis mag

De man die afgelopen november Pizza Hut in Harelbeke overviel, heeft een jaar effectief gekregen van de Kortrijkse rechter.

"Deze straf is echt ideaal, bedankt", zei de dakloze man, die ondertussen op de wachtlijst staat voor een mannenopvang.

Bij de overval maakte de dertiger 640 euro buit, waarmee hij aan de overkant van de straat iets ging eten. De man stond onder voorwaarden en pleegde naar eigen zeggen de feiten met een speelgoedwapen om iets te kunnen eten, maar ook om opnieuw in de gevangenis terecht te komen. "Het is maar als je in de bak vliegt, dat mensen je willen helpen", zei de overvaller toen hij voor de rechter moest verschijnen. "Als ik opnieuw vrijgelaten wordt, sta ik weer alleen en ga ik weer fouten maken." Op zijn eigen verzoek krijgt M.C. een effectieve celstraf. Hij kan pas vervroegd vrijkomen als hij een woonplaats heeft.