Overvaller opent vuur in slagerij Kortrijk

In Kortrijk is net voor sluitingstijd een slagerij overvallen, de dader schoot op een werknemer die daarbij zwaargewond raakte. De dader is momenteel nog op de vlucht.

Het Parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk geeft kort wat uitleg: "De eigenares was kort voor sluitingstijd aan het afsluiten. Een werknemer kwam binnen en werd meerdere malen beschoten." Over de toestand van het slachtoffer heerst nog wat onduidelijkheid. Hij leeft zeker nog, is zwaargewond en verkeert mogelijk in levensgevaar.

Het parket geeft verder nog meet dat er geen buit is. De dader is nog niet gevat, er is voorlopig ook geen spoor van de dader. Het labo is intussen ter plaatse, net zoals het parket dat bezig is met het onderzoek.