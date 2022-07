Overvallers juwelierszaak Stasegem aangehouden

De twee mannen die dinsdagochtend een juwelierszaak in Stasegem bij Harelbeke overvielen, zijn aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Kortrijk vrijdag beslist.

Buurtbewoners hoorden tijdens de overval geroep en glas dat brak. Eén van de overvallers liet nog een zak op straat vallen, maar nadien vluchtte het duo met de wagen. De politie kon hen achtervolgen en nadat de auto met Nederlandse nummerplaat op de E17 spookreed, veroorzaakte het op de E40 een ongeval in Sint-Denijs-Westrem. Daardoor slaagden agenten erin één jongeman in te rekenen en later arresteerden ze zijn weggelopen partner. In de koffer van de wagen lag een zak met juwelen, vermoedelijk die uit de juwelierszaak in Stasegem.

De verdachten zijn twee prille twintigers uit Nederland. Het is niet de eerste keer dat ze in aanraking komen met het parket.

