Overvloedige regen zorgt voor wateroverlast Westkust

Daardoor liepen er tientallen oproepen binnen voor ondergelopen kelders en garages. Vooral de Bortierlaan in De Panne kreeg het zwaar te verduren. In een appartementsgebouw liepen dertig garages onder water. Sommige bewoners konden op tijd hun wagen uit de garage rijden. In de straat ernaast had een bewoner minder geluk. De motor van zijn wagen en zijn wagen zelf liepen onder water, de brandweer moest de wagen uit de garage takelen. Een eindje verder in de straat stonden de kelders van drie woningen blank.

De brandweer riep versterking in van de korpsen van Diksmuide en Veurne die met extra pompen ter plaatse kwamen. Ook in de Duinhoekstraat in Adinkerke liepen enkele garages onder. De Pannestraat werd een hele tijd afgesloten omdat een manege aan de Oosthoek onder water was gelopen. Ook Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort kregen hun deel van de buien.