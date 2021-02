Overweg Vlamertinge weer open voor het verkeer

In de loop van maandagvoormiddag zal het gemotoriseerd verkeer weer kunnen rijden op de overweg bij de Grote Branderstraat in Vlamertinge.

Sinds woensdag kunnen fietsers en voetgangers daar al door. De overweg was bijna een maand lang afgesloten na een ongeval met een bus van De Lijn. De schade aan de infrastructuur werd hersteld, maar de overweg bleef nog gesloten uit veiligheidsoverwegingen.

Omrijden

Oorspronkelijk wou Infrabel de overweg pas openen na enkele aanpassingen aan de omgeving. Maar dat ging maanden in beslag nemen. Burgemeester Emmily Talpe: “De afgesloten overweg zorgt voor een grote omrijfactor voor wie van en naar de Brandhoek wil rijden. Het effectief uitvoeren van de aanpassingen zou vanwege het studiewerk nog enkele maanden op zich laten wachten, en we vonden het niet houdbaar de overweg al die tijd afgesloten te houden. We drongen daarom aan de overweg meteen terug open te stellen. Na constructief overleg met Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer kon iedereen zich daar in vinden.”

In de loop van maandagvoormiddag 8 februari zal Infrabel samen met de aannemer ter plaatse komen om de overweg volledig open te stellen. Infrabel, AWV en Ieper starten de procedures en het technische overleg op om in de toekomst de veiligheid op de overweg verder te verbeteren.

