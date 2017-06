Overwegen in Wervik bijna uur dicht

In Wervik zijn heel wat overwegen vanmiddag meer dan drie kwartier dichtgebleven door een incident in het station.

De trein van Antwerpen naar Ieper is in het station van het Wervik uitzonderlijk lang blijven staan, na verbale agressie van een treinreiziger tegenover de treinbegeleider. Dat was kort voor één uur vanmiddag. Uiteindelijk moest de politie tussenbeide komen.

Maar al die tijd waren alle overwegen in de buurt dicht. “De trein stond in het station al in de aankondigende zone van die overwegen, die dan altijd automatisch dicht gaan. Dat is hier nu ook gebeurd, maar uitzonderlijk lang door dit incident,” zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Inbrabel.

Na precies 49 minuten gingen de slagbomen in Wervik weer omhoog. In de stad zijn sowieso al enkele overwegen dicht door werkzaamheden.