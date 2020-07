Overzicht: 15 West-Vlaamse gemeenten zitten boven de corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Van 20 tot en met 26 juli bedroeg het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag 347,1, of een stijging met 77 pct in vergelijking met de week daarvoor. Dat blijkt donderdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners blijft logischerwijs verder stijgen, naar 33,1 gevallen. Dinsdag waren dat nog 31,7 gevallen per 100.000 inwoners.

In ons land zijn nu 67.335 besmettingen vastgesteld, of maar liefst 673 meer dan het totaal dat woensdag werd gemeld.

Samen met de besmettingen stijgt ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames. De voorbije week waren dat er gemiddeld 17,7 per dag, een stijging met 32%. Het aantal overlijdens blijft intussen nog altijd dalen. De gegevens van de laatste zeven dagen melden 2,3 overlijdens. De daling met 16% is echter minder uitgesproken dan ze de voorbije dagen was. In totaal eiste het virus in ons land al 9.836 mensenlevens.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (30 juli) overschrijden 15 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.

Gistel heeft op dit ogenblik de slechtste cijfers: omgerekend 74 besmettingen per 100.000 inwoners, in de laatste week. Lichtervelde heeft er 67, Vleteren 54. Het zwaartepunt ligt dus nog altijd in het midden van West-Vlaanderen en het hinterland van de middenkust. Maar die vlek blijkt langzaam maar zeker uit te breiden.