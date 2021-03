Overzicht: 6 snelwegwerven in West-Vlaanderen in 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant het komende jaar zes snelwegwerven in West-Vlaanderen.

De belangrijkste is de expresweg bij Brugge. Daar zijn gisteren grote onderhoudswerken gestart. Ze zullen duren tot het einde van het jaar.

Een overzicht:

N31 in Brugge tussen Bevrijdingslaan en aansluiting A11: structureel onderhoud E17 ter hoogte van Waregem-Kruishoutem: herstelling betonopstuwing. Beperkte tot ernstige hinder tot eind apri l.

l. E403 tussen Ardooie en Lichtervelde: renovatie bruggen. Zeer ernstige hinder in mei richting Kortrijk en in juni tot half juli richting Brugge.

richting Kortrijk en richting Brugge. E403 Aalbeke: herstellen wegdek, van augustus tot half september beperkte hinder richting Brugge en matige hinder richting Doornik.

beperkte hinder richting Brugge en matige hinder richting Doornik. N31 Brugge: structureel onderhoud tunnel, van september tot november ernstige hinder op weekdagen en beperkte tot matige hinder in het weekend.

ernstige hinder op weekdagen en beperkte tot matige hinder in het weekend. E17 Waregem: heraanleg op- en afrittencomplex complex, beperkte hinder in het najaar .

.

"Investeringen in ons wegennet zijn noodzakelijk voor een vlot en veilig verkeer en vormt een belangrijke motor voor onze Vlaamse economie", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). "Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, meer verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit."

Tegelijkertijd roept Peeters op om de verkeerssignalisatie en snelheidsbeperkingen te respecteren. "We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. De snelheidsverlaging aan werken is er niet voor niks: die is er voor de veiligheid van de aanwezige arbeiders en de weggebruikers", klinkt het.