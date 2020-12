Overzicht: 7 miljoen euro voor nieuwbouw of renovatie van West-Vlaamse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand zo’n € 7 miljoen in 23 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen.

“We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.”

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan.

Overzicht investeringen provincie West-Vlaanderen

Subsidie Onderwijsinstelling Gemeente Beschrijving Werken € 97.239,42 Vrije Basisschool - De Libel Alveringem Aankoop van een schoolgebouw gelegen Groenestraat 24 te 8691 Izenberge € 87.450,00 Vrij Technisch Instituut Brugge Brugge zonnewerende screens, brandcentrale, inbraakbeveiliging met camerabewaking € 3.413.828,51 Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Sancta Maria Deerlijk Nieuwbouw, verbouwingswerken, omgevingswerken en eerste uitrusting Gemeentelijke Lagere School Deerlijk Nieuwbouw, verbouwingswerken, omgevingswerken en eerste uitrusting Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Kim Deerlijk Nieuwbouw, verbouwingswerken, omgevingswerken en eerste uitrusting € 87.539,78 Vrije Basisschool Sint-Niklaas Diksmuide dakwerken en riolering € 25.172,23 College Ieper Ieper Houten deuren vervangen door aluminiumdeuren met dubbele beglazing € 101.932,87 Vrije Basisschool - De Wassenaard Jabbeke Renoveren van een kleuterklas en renoveren van polyvalente zaal € 87.450,00 Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist inwendige verbouwingswerken / sanering; nieuw schrijnwerk, nieuwe sportvloer € 864.595,80 Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk De bestaande hoeve wordt omgebouwd tot 'schoolboerderij/praktijkruimte dieren'. € 787.058,66 Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Dit bouwdossier voorziet een uitbreiding aan het bestaande blok C. Ter hoogte van de speelplaats 1ste graad worden 7 klassen bijgebouwd. € 90.433,20 Vrije Basisschool Arkorum 06 -De Bever Roeselare Algemene renovatie van enkele polyvalente lokalen en sanitair € 1.337.277,56 Vrije Basisschool Waregem Nieuwbouw, verbouwingswerken en omgevingswerken Vrije Basisschool Waregem Nieuwbouw, verbouwingswerken en omgevingswerken

Kleinere herstellingswerken