Overzicht: deze gemeenten delen gratis mondmaskers uit

Wanneer de coronamaatregelen geleidelijk aan zullen afgebouwd worden, zal de overheid het dragen van een mondmasker aanbevelen in elke situatie waar mensen geen veilige afstand van elkaar kunnen houden. In sommige situaties wordt het misschien zelfs verplicht, bijvoorbeeld op de bus of trein. Het buitenland toont aan dat het mondmasker de komende weken en maanden een vast attribuut zal worden in ons leven. Veel gemeenten willen hun inwoners dit masker niet ontzeggen en zullen gratis mondmaskers verspreiden. Hier vind je een voorlopige lijst van West-Vlaamse gemeenten die dit zullen doen:

Anzegem

Ardooie

Avelgem

Brugge

Deerlijk

De Haan

De Panne

Diksmuide

Harelbeke

Koksijde

Kortrijk

Kuurne

Lendelede

Menen

Moorslede

Nieuwpoort

Oostkamp

Spiere-Helkijn

Staden

Torhout

Veurne

Waregem

Wervik

Wevelgem

Zonnebeke

Zwevegem