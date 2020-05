Overzicht: deze wegenwerken lopen vertraging op door coronavirus

“Sommige wegenwerken zijn later opgestart, andere lagen enige tijd stil of werden vertraagd uitgevoerd of uitgesteld,” zegt Brecht Warnez. Zelf heeft de overheid geen enkele werf stilgelegd. Heel wat werven werden door de aannemers stilgelegd, en dat om diverse redenen: te weinig personeel of gebrek aan materialen zoals beton en asfalt.

Vertraging in minstens 35 plaatsen

“Er is onder andere vertraging bij de werken in Alveringem, Kortrijk, Zwevegem, Oostende, De Haan, Middelkerke, Nieuwpoort, Knokke, Zeebrugge, Houthulst, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Ingelmunster, Roeselare, Zonnebeke-Beselare, Heuvelland-Wijtschate, Reningelst, Poperinge, Eernegem/Ichtegem, Gistel, Oostrozebeke, Westrozebeke, Ardooie, Meulebeke, Beernem, Tielt en Wingene,” weet Brecht Warnez.

Weer actief voor meer verkeersveiligheid

“Veel wegenwerken zijn ondertussen weer actief of worden opgestart, zo bouwen we verder aan verkeersveiligheid in onze provincie,” zegt Brecht Warnez. Doordat er minder verkeer is, is het veiliger werken en ook voor de weggebruiker is dit beter omdat er minder kans is op files. Daarom werd vanuit de overheid een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk werken herop te starten. “Het blijft een belangrijke taak van Vlaanderen om de gewestelijke wegen verkeersveilig te maken en waar nodig voor extra fietspaden en andere wegaanpassingen te zorgen,” besluit Brecht Warnez.

Het volledige overzicht