Overzicht: deze West-Vlaamse gemeenten overschrijden de corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Tussen 13 en 19 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 192 per dag. Dat is een stijging van 91 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt vandaag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag 23 juli overschrijden nog 15 gemeenten de alarmdrempel. Dat waren er gisteren en eergisteren nog zeventien, maandag waren het er tien. Torhout telt nu het hoogste aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen (14 gevallen). Bij Ledegem is er een opmerkelijke daling van 18 naar 10.