Overzicht: Exitstrategie in West-Vlaanderen

Maandag is het zover: dan treedt de eerste fase van de exitstrategie in werking. Wat mag al, en wat mag nog niet? We geven u een overzicht.

Op maandag 4 mei treedt de fase 1a van de exitstrategie in werking. Wij geven u een overzicht van wat dan verandert:

​Bedrijven mogen heropstarten, maar telewerken blijft de norm. Als bedrijven niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, kunnen ze dat compenseren met een reeks gezondheidsaanbevelingen, waaronder het gebruik van mondmaskers.

​Voor winkels en horecazaken veranderen de regels nog niet. Stoffenwinkels mogen echter wel open: zij hebben een belangrijke rol in de productie van mondmaskers.

De gezondheidszorg wordt uitgebreid, in de mate van het mogelijke. De bedoeling is dat zowel mensen die besmet zijn met covid-19, als mensen met andere klachten de beste zorgen kunnen ontvangen. Bij veel huisdokters en in ziekenhuizen zijn dus vanaf maandag gewone consultaties mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden.

Voor het dagelijks leven blijven niet-essentiële verplaatsingen verboden. Fysieke activiteit in openlucht met maximum twee personen kan wel, op voorwaarde dat de nodige afstand wordt gehouden. Ook andere contactloze sporten in de buitenlucht kunnen opnieuw. Toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is wel nog altijd verboden.

