OVERZICHT: Het coronavirus in West-Vlaanderen

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met acht procent gestegen, zo blijkt uit de meest recente gegevens die Sciensano heeft verspreid. In de periode van 5 juli tot en met 11 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 96,0 per dag.

De andere indicatoren - aantal overlijdens en ziekenhuisopnames - blijven wel dalen. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames bedraagt 9,7 per dag, een daling met 7 procent. Het aantal overlijdens bedraagt gemiddeld 1,6 per dag, wat dan weer een daling met 59 procent is ten opzichte van een week eerder.

In totaal zijn in België al 62.872 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn 9.788 mensen aan de ziekte overleden.

De situatie in jouw gemeente

De kleur op de kaart wordt bepaald door het aantal nieuwe bevestigde gevallen geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners.