Overzicht: het regent afgelastingen door verstrengde coronamaatregelen

In Izegem wordt de kerstmarkt van zondag 19 december afgelast. De stad laat weten dat de organisatie niet haalbaar is vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Ook de kerstmarkt van de basisschool Heilige Familie gaat niet door.

Ingelmunster schrapt enkele eindejaarsevenementen: er komt geen Chalet en ook geen seniorenfeest. Dat laat de gemeente weten: "De coronacijfers blijven heel sterk stijgen en de druk op de zorgsector is groot. Ook in Ingelmunster zijn er hoge besmettingscijfers, wat gevolgen heeft voor de geplande evenementen.”

De stad Menen annuleert alle stedelijke evenementen tot en met 28 januari. Ook de kerstmarkt in Lauwe op 11 december gaat niet door. Burgemeester Lust: "In de huidige context van de stijgende coronacijfers annuleert de Stad Menen alle eigen, stedelijke evenementen tot en met 28 januari 2022 onder andere Kerst in Lauwe en de Nieuwjaarsloop in Menen.

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen heeft het lokaal bestuur van Ichtegem beslist om de Kunstambachtenbeurs en nieuwjaarsdrink af te gelasten. Burgemeester Jan Bekaert. “Concreet gaat het over de Kunstambachtenbeurs op 20 en 21 november 2021 en de nieuwjaarsdrink voor de inwoners op 2 januari 2022. Beide evenementen brengen immers veel mensen samen, zorgen voor verschillende bezoekersstromen en de opkomst is op voorhand niet in te schatten waardoor we deze evenementen niet coronaproof kunnen laten plaatsvinden.”

Wielsbeke schrapt de nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners op 9 januari. En ook de huldiging van Tessa Wullaert begin december is afgelast. "Wij hebben een hoge besmettingsgraad en willen geen onnodige risico's nemen," laat de gemeente weten.

Stad Oostende: Het eindejaarsvuurwerk kan dit jaar niet doorgaan, het Podcastfestival wordt uitgesteld. Ook de Nieuwjaarsduik zal dit jaar niet doorgaan. Winter in het Park gaat wel door, en ook de Lichttunnel in de Adolf Buylstraat blijft. De Nieuwjaarsreceptie voor inwoners en tweedeverblijvers (normaal gepland op 9 januari) en de aanpak hiervan wordt de komende weken verder bekeken.