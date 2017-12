Overzicht lokale radio's in West-Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz ingestemd met een erkenningsgolf van 68 lokale radio’s. Ook in West-Vlaanderen zijn er verschillende verschuivingen binnen het lokale radiolandschap, hieronder een overzicht.

“Deze erkenningen kaderen in een grote hervorming van het gehele radiolandschap. Een hervorming die nodig is om Vlaanderen zoals de rest van Europa voor te bereiden op de komst van een digitaal radiolandschap via DAB+", aldus minister Sven Gatz.

Lokale radio's in West-Vlaanderen:

Brugge 102.7 Radio Brugs Ommeland Brugge 105.3 / Knokke-Heist 105.8 Elisa FM De Haan 105.6 / Oostende 107.4 Stadsradio Oostende 1 Waregem 105.4 / Deerlijk 107.7 Radio Media West Knokke-Heist 106.2 C-Fun Kortrijk 106.4 / Zwevegem 105.7 Radio Gemini Oostende 105.0 Radio Noordzee Roeselare 106.3 / Zonnebeke 105.0 Wradio

Eerder al erkend