OVERZICHT: Opnieuw Michelinster voor Willem Hiele (Oudenburg) en Table d'Amis (Kortrijk), Boury behoudt 3 sterren

Willem Hiele, van het gelijknamig restaurant in Oudenburg, en Matthieu Beudaert van Table d'Amis in Kortrijk keren langs de grote poort terug: ze halen opnieuw een Michelinster binnen. Tim Boury bevestigt en behoudt met Boury in Roeselare drie Michelinsterren.

Twee West-Vlaamse restaurants zijn dus nieuw in de lijst met één ster. Mathieu Beudaert van Table d'Amis was niet op de uitreiking aanwezig. Willem Hiele paste voor de koksvest: "hier kan ik echt niet in," grapte hij.

Opvallend: zowel Hiele als Table d'Amis keren zo terug langs de grote culinaire poort. Table d'Amis sloot in 2018, de uitbaters wilden het toen rustiger aan doen en leverden hun Michelinster in. Ook Willem Hiele had al eerder een Michelinster, met zijn zaak destijds in Koksijde.

"Verrassing"

"Dit was inderdaad een verrassing," reageert Matthieu Beudaert vanuit Parijs. "We gingen er van uit dat we nog werk aan de winkel hebben. Dit is wel een opkikker voor het team dat vertrouwen krijgt van de Michelingids: dat geeft enorm veel energie."

Tim Boury blijft culinaire top: samen met Hof van Cleve en Het Zilte van Viki Geunes behoudt hij met Boury in Roeselare drie sterren.

DRIE STERREN

Boury - Roeselare

TWEE STERREN

Castor - Beveren-Leie

La Durée – Izegem

De Jonkman - Sint-Kruis

Bartholomeus - Knokke-Heist

ÉÉN STER

Willem Hiele - Oudenburg (NIEUW)

Table d'Amis - Kortrijk (NIEUW)

Sans Cravate – Brugge

Zet’Joe - Brugge

De Zuidkant – Damme

Marcus – Deerlijk

Hostellerie St-Nicolas – Elverdinge

Boo Raan - Knokke Heist

Cuines, 33 – Knokke Heist

Sel Gris – Knokke-Heist

Rebelle - Marke

Vol-Ver – Marke

M-Bistro - Nieuwpoort

L'Envie - Sint-Denijs Zwevegem

Carcasse- Sint-Idesbald

Goffin - Sint-Kruis

Bar Bulot - Zedelgem

Hostellerie Le Fox – De Panne (VERLIEST 1*)

Restaurant De Garage in Kortrijk is dit jaar opgenomen in de Bib Gourmand. Dat is de gids van restaurants waar je voor een veertigtal euro drie volwaardige gangen naar keuze kan eten.

