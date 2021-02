Overzicht: Provinciale domeinen en attracties scoorden goed in 2020

Meer zelfs, de cijfers geven aan dat bezoekers er graag gebruik van maakten, met veel volgeboekte dagen en periodes die recordcijfers opleverden tot gevolg.

Zwin Natuur Park (Knokke-Heist)

Het Zwin Natuur Park had een goed jaar met ruim 80.000 bezoekers. Met een derde minder bezoekers hield het Zwin Natuur Park goed stand, ondanks tien weken sluiting en een beperkt aantal bezoekers per tijdsslot. Tijdens de zomermaanden verwelkomde het Zwin Natuur Park nagenoeg evenveel bezoekers als in 2019, met zelfs een groei in de maand juli.

Raversyde (Oostende)

Raversyde telde 44.415 bezoekers voor de Atlantikwall en ANNO 1465. Het domein werd meer getroffen dan andere provinciedomeinen door de coronacrisis, want Raversyde was, door de winterstop, maar ruim vier maanden open en moest ook werken met reservaties.

Duinpanne (De Panne)

Duinpanne ontving 51.000 bezoekers, met scholen erbij zelfs bijna 62.000. In 2019 waren dat er 85.000, maar ook Duinpanne was bijna vijf maanden gesloten. Het provinciedomein kende zijn beste zomer ooit

Provinciedomeinen druk bezocht, minder bezoekers voor bezoekerscentra

Dat de domeinen rond de bezoekerscentra een pak meer wandelaars mochten ontvangen, staat buiten kijf. Exacte cijfers zijn er niet maar de parkings stonden veel voller dan anders, zelfs in traditioneel kalmere periodes. De extra drukte was ook duidelijk merkbaar voor de mensen op het terrein. Veel bezoekers maakten gretig gebruik van de domeinen om met vrienden of familie een uitstapje te maken en elkaar te ontmoeten in coronaveilige omstandigheden. De bezoekerscentra (Palingbeek, Blankaart, Bulskampveld) ontvingen echter een pak minder bezoekers door de lange sluiting en de beperkte capaciteit tijdens de zomermaanden. Vooral school-, bedrijfs- en groepsbezoeken vielen weg en drukten de cijfers.

De Gavers (Harelbeke)

De activiteiten in De Gavers kenden al bij al een goed jaar met 8.925 deelnemers aan activiteiten in het kader van ‘Ik zomer West-Vlaams’. Zowat de helft waren zwemmers, ongeveer de helft van vorig jaar. Dat kwam door de beperkte capaciteit en reservaties per tijdsslot. Er waren 1.395 waren kajakkers, ongeveer een derde in vergelijking met 2019.

Ook tijdens de zonnige najaarsdagen lokte het drukst bezochte provinciedomein van West-Vlaanderen een pak recreanten. Uit onderzoek van Westtoer is De Gavers gewoonlijk goed voor zowat 800.000 bezoekers, wat in 2020 minstens geëvenaard is.