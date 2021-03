Overzicht: steeds meer kansarme buurten

Het aantal kansarme buurten in West-Vlaanderen is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de vierde editie van de kansarmoedeatlas voor West-Vlaanderen.

Het aantal kansarme buurten is gestegen van 122 (2016) verspreid over 26 gemeenten, naar 131 (2019) verspreid over 29 gemeenten. Bijna 85 procent van de kansarme buurten in 2019 waren ook in 2016 kansarm. Elf buurten die in 2016 als kansarm uit de analyse kwamen, zijn nu niet meer kansarm. Wel kwamen er twintig nieuwe kansarme buurten bij. Daarnaast is er een ruimere spreiding van die buurten. In 45 procent van de gemeenten in West-Vlaanderen is er minstens één kansarme buurt te vinden.

Kust en centrumsteden

De kust blijft een regio met veel kansarme buurten: 51 zijn het er. Afgezien van De Haan, telt elke kustgemeente minstens één kansarme buurt. En ook de centrumsteden gevoelig. Zo bevinden 67 van de kansarme buurten zich in de vier centrumsteden Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende. Voorts zijn de buurten verspreid in zowel Midden- als Zuid-West-Vlaanderen en in enkele kleinere gemeenten. Bekijk hier het overzicht:

Oostende: 28 buurten

Kortrijk: 18 buurten

Roeselare: 12 buurten

Brugge en Menen: 9 buurten

Middelkerke: 7 buurten

Blankenberge en Ieper: 5 buurten

Wervik: 4 buurten

De Panne, Izegem, Nieuwpoort en Torhout: 3 buurten

Bredene, Knokke-Heist, Poperinge, Spiere-Helkijn, Tielt en Veurne: 2 buurten

Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Koekelare, Koksijde, Kuurne, Mesen, Meulebeke, Pittem en Waregem: 1 buurt

Uit de barometer blijkt ook dat het verschil tussen kansarme en niet-kansarme buurten groter wordt. Het is de bedoeling dat lokale besturen en middenveldorganisaties de informatie vanuit de kansarmoedeatlas gebruiken om gericht in te zetten op kwetsbare buurten.