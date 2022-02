OVERZICHT: Voorlopig geen grote incidenten door storm Franklin

Na storm Eunice houdt ook storm Franklin lelijk huis in West-Vlaanderen. De brandweerkorpsen gingen na de eerste storm vrijwel meteen opnieuw aan de slag voor oproepen naar aanleiding van storm Franklin. Echt grote incidenten bleven voorlopig uit.

De West-Vlaamse brandweerkorpsen hebben amper de oproepen omtrent storm Eunice afgewerkt, of er komen al oproepen binnen voor storm Franklin. Zondagavond trok een lijn intense buien en windstoten nog over de kust. Het stormweer blijft intussen aanhouden. De brandweer krijgt dan ook heel wat oproepen binnen.

Bij brandweerzone Westhoek zijn de ploegen sinds vrijdag onafgebroken aan het werk om de vele meldingen rond stormschade af te werken. Tot maandag 11.00 uur stond de teller op 1.618 oproepen, waarvan nog 1 procent moet worden afgewerkt. Brandweerzone Fluvia in Zuid-West-Vlaanderen kreeg zondagmiddag nog 137 extra oproepen binnen voor storm Franklin. De zone voorziet nog zeker tot en met vandaag extra mensen op de dispatch.

Ook in Oostende zaten de hulpdiensten niet stil en bleven de oproepen komen, van omgewaaide reclameborden tot vallende dakpannen en afgeknapte takken van bomen.

“Sinds de passage van storm Eunice tot op vandaag tellen we bij de brandweer meer dan 500 interventies”, zegt commandant Dries Van der Veken. “We hebben nog een 90-tal interventies af te handelen, vooral op hoogte. Vandaag, maandag, tussen 11 en 13 uur verwachtten we opnieuw een stormhoogtepunt omdat de wind vanaf dan uit het noordwesten waaide. De oproepen blijven ook binnenkomen.”

Bij de politie liepen tussen vrijdag en maandagmiddag al meer dan 200 meldingen binnen. Op zondag en maandagvoormiddag alleen al gaat het op 65 meldingen gerelateerd aan stormweer. “Onze rol is en blijft om de brandweer en stadsdiensten te ondersteunen in hun werk om de veiligheid van inwoners en omwonenden te waarborgen”, geeft korpschef Philip Caestecker mee.

Weinig grote schade

Grote schadegevallen blijven tijdens storm Franklin voorlopig vrijwel uit in de provincie. Wel viel er zondagavond in Brugge een boom op een geparkeerde wagen. Niemand raakte daarbij gewond.

Door problemen met het dak bij de Aldi in Oostende aan de Torhoutsesteenweg en risico op het breken van de ramen bij schoenenzaak Bristol, blijven beide winkels er gesloten.

Omstreeks 22 uur raasde een windhoos door deelgemeente Zandvoorde. Heel wat woningen liepen beschadigingen op aan de daken. De meeste schade viel helaas op te meten in de Zandvoordedorpstraat, Ernest Claeslaan, Reestraat en Keignaertlaan. Een woning in de Reestraat kreeg de volle laag: het plat dak vloog letterlijk weg. Gelukkig raakten de bewoners niet gewond en kregen ze opvang bij de buren. De brandweer stond in voor de beveiliging van de daken en noodherstellingen, de politie bood de nodige steun.

In Oudenburg overleed zondagavond een paard bij een ongeval. De bestuurder die het dier vervoerde, werd verrast door een hevige windstoot en kwam in een gracht terecht.

Hoge waterstanden vanmiddag

Vanmiddag worden plaatselijk opnieuw sterke rukwinden verwacht. Aan zee waarschuwt het KMI voor stormtij. Er wordt in de late namiddag een hoogwaterstand voorspeld van 5,75 meter TAW in Oostende en de kust krijgt code oranje.

Kustgemeenten namen dan ook opnieuw hun voorzorgen. In Oostende zijn de strekdammen en het staketsel afgesloten. Uit voorzorg worden de schotten van de stormmuur aan de Visserskaai opgesteld.

In Blankenberge zijn de staketsels en de pier afgesloten. Ook de lage wandelingen aan de haven zijn niet langer toegankelijk.