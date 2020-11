OVERZICHT: West-Vlaanderen blijft culinaire provincie (Gault&Millau)

Geen enkel restaurant of eetcafé open, maar Gault et Millau heeft toch haar nieuwe culinaire gids voorgesteld. Met nogal wat West-Vlaamse winnaars. Bekijk onderaan het volledig overzicht.

David Grosdent van L’Envie in Zwevegem is voor Gault&Millau dé jonge topchef van het jaar. De Luikenaar kwam naar West-Vlaanderen om er een restaurant te openen. “Ik ben zeer fier,” zegt hij. “Ik werk hier samen met mijn vrouw al vijf jaar hard aan. Dit is het resultaat van onze passie voor het vak.”

Bartholomeus stijgt dan wel naar 18 op 20, ze worden ook bekroond als Nieuw Concept van het Jaar. Marieke Moyaert van Schatteman in Hertsberge is gastvrouw van het jaar, Gellius in Knokke-Heist de Italiaan van het jaar.

Stijgers en nieuwkomers

Hof van Cleve blijft de absolute top in de culinaire gids, met 19/20. Maar onder de top beweegt wel wat in de West-Vlaamse culinaire wereld. Zo stijgen onder andere Castor, Rebelleen Bartholomeus door in de gids. Ten Doele in Blankenberge en Caillou in Knokke-Heist zijn nieuw.

NIEUW

13 punten: Ten Doele, Blankenberge

14,5 punten: Caillou, Knokke-Heist

STIJGERS

14 punten: Bar Bulot, Brugge

14 punten: Jett, Knokke-Heist

14 punten: Storm, Oostende

14,5 punten: Le Mystique, Brugge

15 punten: Rebelle, Marke

16 puntne: Castor, Beveren-Leie

18 punten: Bartholomeus, Knokke-Heist

Dit is een volledig overzicht: