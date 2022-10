Overzichtstentoonstelling Koen Vanmechelen komt naar Knokke-Heist

De expo Cosmopolitan Renaissance van de gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen is vanaf eind oktober te bezoeken in Knokke-Heist.

"Wil de mens samen met de wereld en de natuur overleven, dan heeft hij dringend nood aan een wedergeboorte", aldus de kunstenaar. "Daarvoor mogen we gerust eens terugblikken op het verleden, zoals de Uomo Universale van de Renaissance." Behalve in cultuurcentrum Scharpoord vind je ook werken van Vanmechelen in het Zwin en de Palingbeek.

Koen Vanmechelen is vooral bekend van zijn Cosmopolitan Chicken Project, waarbij hij nationale kippenrassen kruist tot kosmopolitische kippen. Daarnaast is hij ook de oprichter van LABIOMISTA in Genk. Hij stelde al tentoon in The National Gallery in Londen en op de Biënnale van Venetië. Centraal in zijn werk staat telkens de relatie tussen mens en dier, en de liefde voor het leven. Met zijn overzichtstentoonstelling is dat niet anders. Aan de hand van tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties en video's neemt Vanmechelen bezoekers mee in zijn universum.

Kunstenaar van en voor onze tijd

Cultuurcentrum Scharpoord vormt de uitvalsbasis, maar er zijn ook performances, buiteninstallaties en lezingen in samenwerking met MAAK - Open Huis voor Kunsten en Zwin Natuur Park. "Hij is een voorbeeldig kunstenaar van en voor onze tijd en wereld", zegt curator Jo Coucke. "Omdat de verhouding tussen de globaal opererende mens en zijn biotoop voortdurend fijner moet worden afgesteld om voor alles en iedereen een leefbaar en duurzaam evenwicht te vinden, creëert Koen Vanmechelen een kunst, die bewust de oude artistieke en culturele codes te lijf gaat."

Cosmopolitan Renaissance loopt van 29 oktober tot 15 januari.