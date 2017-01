Ozark Henry lanceert nieuwe single

Ozark Henry (Piet Goddaer) is terug met een gloednieuwe single ‘A Dream That Never Stops’.

Het is de eerste single van zijn nieuwe album ‘Us’ dat uitkomt op 31 maart. Piet Goddaer: “ ‘A Dream That Never Stops’ staat stil bij de keuzes die we hebben en maken in een tijd van grote veranderingen. Het gaat over de hoop dat we de moed hebben om de realiteit onder ogen te zien en te doen wat nodig is om ons klimaat, onze aarde, onze waardigheid en onze humaniteit te redden".

Voor ‘Us’ werkte hij samen met producer Tim Bran (London Grammar, Birdy, The Verve). Het album is gemaakt in het teken van humaniteit en gaat onder meer over de groeiende ongelijkheid, maar Ozark Henry wil voornamelijk ook hoopvol blijven voor de toekomst.

De single is hier te beluisteren.