Paaldansen in de lift: taboe doorbreken met workshop voor kinderen

Paaldansen, 't lijkt misschien geen alledaagse sport, maar almaar meer mensen schrijven zich ervoor in. Toch heerst er nog altijd een taboe rond. Om dat te doorbreken, kunnen ook kinderen voor een dag les volgen in Ruddervoorde, samen met hun ouders.

En dat vinden ze maar al te leuk. "Ik heb al ondersteboven gehangen, dat is leuk", zegt Noor die samen met haar papa deelneemt. Hijzelf doet al zes jaar aan paaldansen. "Het is een work-out voor je hele lichaam, eigenlijk is het meer paalfitness. Bij ons thuis weten ze dat ik dat doe. Ik heb ook een paal staan in huis, Noor zit er dan ook vaak in", vertelt Jurgen.

"Geen vooroordelen over maten en leeftijden"

Dat paaldansen in principe voor iedereen is, tonen deze kinderen die er al snel mee weg zijn. Ook lesgever Benny, die begon met paaldansen door zijn vrouw, bevestigt dat: "Er heerst nog altijd een taboe, omdat mensen denken aan stripclubs. Maar eigenlijk hoef je geen superbody te hebben om te paaldansen."

"Er komt niet alleen kracht bij kijken, ook lenigheidsoefeningen en danstechnieken komen aan bod. Mijn bedoeling is om te tonen dat iedereen welkom is en om de vooroordelen rond leeftijden en maten weg te werken", zegt Benny.

Ook mannen

Paaldansen wordt almaar populairder merken ze. Ook twee andere paaldansstudio’s in onze provincie bevestigen dat deelnemers na een proeflesje zich sneller inschrijven. Dat heeft veel te maken met sociale media en de vele video's op TikTok.

En ook mannen vinden hun weg naar de sport. Al zijn die in de minderheid. "Ik ben de enige man tussen zo'n 75 vrouwen. Maar het is echt een uitdagende sport", zegt Jurgen vol overtuiging.