"Paar honderd vluchtelingen op de dool na brand"

Na de brand in het vluchtelingenkamp in de buurt van Duinkerke gisteravond, zijn nu een paar honderd vluchtelingen op de dool.

Dat zegt de vzw Humain. De kans bestaat is dat ze de grens oversteken om van hieruit naar Groot-Brittannië te geraken. De politiezone Westkust voert de controles aan de grens alvast weer op.

"Er is een verhoogde waakzaamheid", aldus korpschef van PZ Westkkust, Nicholas Paelinck. "We zijn in constant overleg met de Franse politiediensten." Na de brand werden de 1.500 inwoners van het kamp geëvacueerd en naar twee sporthallen gebracht, maar een paar honderdtal zou daar alweer weg zijn en rondzwerven rond Duinkerke. Een deel daarvan is op weg naar de haven, in de hoop van daaruit alsnog in Groot-Brittannië te geraken.

Land niet in zonder papieren

"Het is afwachten of er ook een golf naar hier komt", aldus Paelinck. De politie voert controles uit op het openbaar vervoer. Er is ook een controlepost opgesteld aan de snelweg en ook de cavalerie staat klaar. Als het nodig blijkt, dan wordt er ook bijstand geleverd vanuit de lucht met helikopters, mede dankzij de inzet van de federale politie. Wie zonder papieren wordt aangetroffen, wordt de toegang tot België ontzegd.

Intussen pleit de vzw Humain voor een humane opvang voor de vluchtelingen die getroffen zijn door de brand. "Het zogenaamde eerste humanitaire vluchtelingenkamp staat al maanden onder druk door de overbevolking en de lucratieve praktijken van mensensmokkelaars", zegt de West-Vlaming Patrick Legein, vervangend woordvoerder van vzw Humain. "Door het nijpend tekort aan veilige slaapplaatsen, voeding, elektriciteit en warm water is de spanning al lang voelbaar.