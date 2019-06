Paard sterft na redding uit gracht

In Rumbeke is het paard gestorven dat de brandweer uit een gracht kon redden. Het dier kon niet meer opstaan door de opgelopen letsels van de val. Een veearts heeft het dier laten inslapen.

De hulpverleningszone Midwest kreeg rond 14u de melding dat een paard in een gracht was gesukkeld in de Klare Grachtstraat, in de buurt van het tankstation aan de E403. De Hulpverleningszone Midwest riep de collega's uit de zone Westhoek op ter versterking. Na enkele uren kon het dier worden bevrijd uit de gracht. Het dier werd naar een weide gebracht maar kon niet meer rechtstaan door de letsels na de val. Uiteindelijk heeft de veearts beslist om het dier te laten inslapen.

Het gaat om een jonge hengst van twee jaar. Wellicht wou het dier over een omheining springen tot bij een merrie in de buurt.

Specifiek dierenreddingsteam

De Hulpverleningszone Westhoek heeft een specifiek dierenreddingsteam, als enige in de provincie. De hulpverleners zijn specifiek opgeleid om dieren te redden. Ze hebben ook specifiek materieel voor dat soort van reddingsacties.

Gisteren kwam het dierenreddingsteam van de hulpverleningszone Westhoek ook in actie in Zedelgem. Daar was een varken van maar liefst 250 kilogram in een put geraakt.