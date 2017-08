Paarden rennen autosnelweg op in Oostkamp

De merrie en haar veulen zijn ondertussen door de West-Vlaamse politie naar de afrit van de snelweg begeleid. Rond kwart over elf kwamen de paarden plots via de oprit Oostkamp op de E40 terecht. Het is niet duidelijk hoe dat precies gebeurde, maar wellicht zijn ze ontsnapt uit een weide. Verschillende bestuurders zijn spontaan gestopt en konden de paarden in bedwang houden.

De wegpolitie kwam ter plaatse en heeft de paarden in goede gezondheid naar de afrit Oostkamp begeleid. Door het incident stond er een file van drie kilometer richting Brussel. Bij het hele voorval raakte niemand gewond. Volgens de eerste berichten liepen er ook geen auto's schade op.